Offiziell: Das erste Story-DLC für Crimson Desert ist bereits unterwegs

HQ

Obwohl wir gerade an der Schwelle zur geschäftigsten Woche des Jahres für neue Gaming-News stehen, wollten einige Unternehmen nicht auf die für diese Woche geplanten großen Events wie den heutigen State of Play warten, und Pearl Abyss gehört dazu.

Der Entwickler von Crimson Desert hat ein neues Entwicklungsupdate veröffentlicht, das kommende Inhalte, neue Funktionen und Fehlerbehebungen für das riesige Open-World-Actionspiel detailliert darstellt. Die bemerkenswerteste und auch für viele am meisten erwartete Neuigkeiten ließen nicht lange auf sich warten: Das Team hat bestätigt, dass der erste Story-DLC bereits in Entwicklung ist. "Crimson Desert ist dank der Unterstützung und des Feedbacks, das Sie uns seit dem Start gegeben haben, so weit gekommen", kommentierten die Entwickler. "Wir werden weiter voranschreiten, um jeden Moment in Pywel für alle Spieler besonders zu machen, und wir hoffen, ihr seid genauso begeistert wie wir auf die bevorstehende Reise."

Zusätzlich zu einem neuen DLC werden in zukünftigen Patches weitere kleinere Inhalte eingeführt. Es wurden keine konkreten Details genannt, aber wir können mehr Features im Kampf und insbesondere im Pariersystem erwarten. Es werden auch Korrekturen an der Darstellung von Kliffs Geschichte vorgenommen, ebenso wie Gameplay-Verbesserungen für Oongka und Damiane. Sie werden außerdem sekundäre Systeme wie Landwirtschaft und Handel anpassen, um sie einfacher und intuitiver zu machen, und eine Cross-Save-Funktion zwischen PC, PlayStation 5 und Xbox Series ist in Arbeit.

Was halten Sie von diesen Verbesserungen? Hast du deine Reise in Crimson Desert abgeschlossen oder hast du auf mehr Inhalte gewartet, bevor du es ausprobiert hast?