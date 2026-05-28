Offiziell: Call of Duty: Modern Warfare 4 wird das erste Spiel der Reihe sein, das seit Ghosts auf Nintendo erscheint.

Es hat fast 13 Jahre gedauert, aber die Zeit ist endlich gekommen, dass die Call of Duty-Reihe auf eine Nintendo-Konsole zurückkehrt, seit der Call of Duty: Ghost-Version für die Wii U. Das kürzlich bestätigte Call of Duty: Modern Warfare 4, das wir bereits bei einem Live-Event in Los Angeles ausprobieren durften, wird laut unserem Korrespondenten Johan Mackegård Hansson auch eine native Version für die Nintendo Switch 2 enthalten.

Dieser Port wird vom spanischen Studio Digital Legends mit Sitz in Barcelona entwickelt. Ein Studio, das seit seiner Übernahme im Jahr 2021 durch Activision Call of Duty: Black Ops 6, Black Ops 7, Warzone und Mobile unterstützt hat.

So können wir nun bestätigen, dass die Gerüchte wahr waren und dass die Zukunft der Call of Duty-Reihe erneut mit der von Nintendo verflochten ist.

Wirst du Call of Duty: Modern Warfare 4 auf der Nintendo Switch 2 ausprobieren?