Offiziell bestätigt: Call of the Sea bald auf PS4 und PS5

Am 8. April deuteten wir es an, nun ist es offiziell: Das Mystery-Adventure Call of the Sea findet bald eine neue Heimat auf Sony-Konsolen. Auf Twitter hinterließen die Entwickler*innen jüngst folgendes Statement: "Wir freuen uns, ankündigen zu können, dass Call of the Sea im Mai 2021 auf die PS4 und PS5 kommt!"

Warum uns das Spiel, in dem eine Frau auf einer geheimnisvollen Insel nach ihrem verlorenen Ehemann sucht, richtig gut gefallen hat, könnt Ihr in unserer Kritik nachlesen. Schön, dass demnächst auch Playstation-Fans mit Call of the Sea loslegen dürfen!