Offiziell: Battlefield 2042 um vier Wochen verschoben

HQ

Heute wurde in der Gerüchteküche viel darüber diskutiert, ob Battlefield 2042 kurz vor dem erwarteten Start doch noch einmal verschoben werden muss. Der Titel sollte ursprünglich am 22. Oktober 2021 erscheinen, doch die Stille von Dice und EA sprach Bände, auch weil die Fans ungeduldig Informationen zur geplanten Beta erwarteten. Nun ist es offiziell: Auch das diesjährige Battlefield wird verschoben, aber nur um gut vier Wochen.

General Manager Oskar Gabrielson schreibt in einer Pressemitteilung, dass der Weltkriegs-Online-Shooter am 19. November auf allen angepeilten Plattformen erscheinen wird. Die anhaltende Pandemie, die schwierige Natur der Spieleentwicklung und der Wunsch, das Spiel in einem vorzeigbaren Zustand zu präsentieren, haben diese Entscheidung herbeigeführt. Konkrete Informationen zum versprochenen Beta-Test, der sich natürlich ebenfalls hinauszögert, folgen in den nächsten Wochen.

HQ

PC Gamer

PC Gamer