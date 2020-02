Öffentliche Tests von Diablo Immortal beginnen in diesem Jahr

Die katastrophale Ankündigung von Diablo Immortal hat vielen Fans klar gemacht, dass die ruhigen Jahre des Erfolgs für Blizzard Entertainment vorbei sind, was für beide Parteien eine kräftezehrende, emotionale Diskussion werden sollte. Wir haben das Spiel letztes Jahr auf der BlizzCon gespielt und waren überraschenderweise ziemlich beeindruckt von der Qualität des mobilen Hack'n'Slay-Titels. Unsere Eindrücke könnt ihr in dieser Vorschau nachlesen, doch wann geht es mit dem Game denn nun weiter? Blizzard hat das selbst kommentiert und im kürzlich stattgefundenen Investorentreffen bestätigt, dass die regionalen Tests von Diablo Immortal noch in diesem Jahr beginnen werden. Für Ungeduldige mag das leider weder genau noch hilfreich sein, doch es ist zumindest ein Hinweis.

You watching Werben

Quelle: Gamepur.