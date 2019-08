Offene Konsolen-Betas von Monster Hunter World: Iceborne auf Xbox One und PS4 datiert

Capcom lässt euch schon vor dem Start des neuen Iceborne-Add-Ons die kommenden Inhalte von Monster Hunter: World ausprobieren. Ab dem Wochenende dürfen eifrige Spieler auf der PS4 in einer weiteren Demophase ihre Jäger-Skills schärfen, anschließend dürfen Xbox-One-Spieler erstmals das neue Gebiet auschecken. Insgesamt vier Monster stehen in der Demo zum Abschuss frei, wer die jeweiligen Aufträge erfolgreich abschließt, erhält zum Start des Add-Ons am 6. September eine kleine Belohnung.

Auf der Playstation 4 dürft ihr vom 30. August (ab 09:00 Uhr) bis zum 2. September (um 08:59 Uhr) spielen. Anschließend startet die Betaphase auf der Xbox One, vom 2. September (ebenfalls um 09:00 Uhr), bis zum 5. September, um 08:59 Uhr. Die Beta-Clients dürft ihr euch auch herunterladen, wenn ihr das Hauptspiel nicht besitzt. Alle 14 Waffengattungen sind darin enthalten, diese vier Monster sind verfügbar:



Groß-Jagras,

Banbaro,

Tigrex

Velkhana



Iceborne startet Anfang September auf den Konsolen, PC-Spieler müssen sich noch bis zum Januar 2020 gedulden. Das Add-On wird zusammen mit dem Hauptspiel in der sogenannten Master Edition verkauft.