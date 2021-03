Offene Beta von Resident Evil Re:Verse läuft vom 8. bis zum 11. April

Capcom wird Anfang April einen offenen Beta-Test für das Mehrspieler-Abenteuer Resident Evil Re:Verse veranstalten und heute haben sie uns über die genauen Zeiten informiert. Die Online-Erfahrung beginnt am 8. April um 07:00 Uhr deutscher Zeit und endet am 11. April, ebenfalls um 07:00 Uhr. Spieler auf Xbox One, PS4 und PC können bereits ab dem 6. April mit dem Download des Clients beginnen.

Um an der Testphase teilnehmen zu können, benötigt ihr eine Capcom-ID, die idealerweise bereits mit euren entsprechenden Spielsystemen verbunden ist. Diese Schritte werden ansonsten eingerichtet, sobald ihr die Spieldatei zum ersten Mal startet. Resident Evil Re:Verse ist ein Online-Deathmatch mit bekannten Figuren aus der Zombie-Actionserie - vier bis sechs Spieler pro Team gehen sich gegenseitig an den Kragen. Laut Capcom wird jeder Käufer von Resident Evil Village eine kostenlose Kopie des Spiels bekommen.