Offene Beta von Magic: Legends läuft bis Anfang April

You're watching Werben

Die Augen vieler Hack'n'Slay-Fans dürften momentan auf die Blizzconline gerichtet sein, die am kommenden Wochenende stattfindet. Da Diablo IV noch eine ganze Weile lang auf sich warten lässt, hoffen Cryptic Studios und Perfect World Entertainment sicherlich darauf, einen Teil dieser Fans mit der offenen Beta-Phase ihres eigenen MMOs Magic: Legends abzugreifen. Letzte Woche haben die beiden Unternehmen noch einmal daran erinnert, dass das Action-RPG nächsten Monat einen weiteren Schritt in Richtung Veröffentlichung beschreitet.

Zwischen dem 23. März und dem 6. April läuft exklusiv im Epic Games Store eine Open-Beta und wer daran teilnimmt, erhält ein paar kosmetische Belohnungen, sowie Spielzeit-Booster (wir sprechen hier nämlich über ein Free-to-Play-Spiel). Ein aktueller Trailer zeigt die Parallelen zu Diablo, Path of Exile und Co. auf, die auf der Fantasie des beliebten Sammelkartenspiels Magic: The Gathering basieren. Sollten die Tests gut verlaufen, soll das Game noch dieses Jahr auf PC und Konsolen starten.

You're watching Werben