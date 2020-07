Offene Beta von Iron Harvest taktiert diese Woche Steam-Spieler

Noch in dieser Woche werden Strategiespieler die Möglichkeit erhalten, an öffentlichen Beta-Tests von Iron Harvest teilzunehmen. Die sogenannte "Pre-Saison" soll Spieler laut dem Publisher Deep Silver ab dem 30. Juli auf Wettbewerbe vorbereiten, die im Zuge der Online-Gamescom geplant sind. Wer ab Donnerstag einen Blick in das RTS auf Steam wagt, darf die Kampagne ausprobieren, allein oder im Koop KI-Matches absolvieren und hitzige PvP-Duelle mit bis zu sechs Spielern ausfechten.

Die Konsolenversionen von Iron Harvest sollen Anfang des kommenden Jahres erscheinen, auf PC startet der Mech-Krieg im alternativen Universum von 1920+ bereits am 1. September. Wir haben eine kleine Vorschau des Spiels am Start, falls ihr euch bis dahin eingehender über das Spiel informieren wollt.