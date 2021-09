Offene Beta von Call of Duty: Vanguard um 48 Stunden verlängert

HQ

Activision weitet die offene Beta von Call of Duty: Vanguard bis zum 22. September um 14:00 Uhr aus, damit die Leute noch ein wenig länger Gelegenheit erhalten, den Ego-Shooter im Mehrspielermodus zu zocken. Am Inhalt ändert sich nichts, ihr könnt also weiter Champion Hill, Team Deathmatch und Domination spielen. Wer in dieser Phase Level 20 erreicht, erhält zur Veröffentlichung von Vanguard im November In-Game-Anpassungsgegenstände, die auch für den Battle-Royale-Spielmodus Warzone gelten.

Übrigens haben sich bereits am Wochenende Cheater im neuen Call of Duty blicken lassen. Online lassen sich auffällige Videos finden (1, 2), die scheinbar manipuliertes Gameplay zeigen. Da Konsolenspieler dank Crossplay auch mit den Leuten auf dem PC zusammenspielen können, hat es diesmal sogar diese Plattformen erwischt. Activisions Versprechen, die Bemühungen gegen Betrüger zu verschärfen, scheinen also noch nicht so richtig zu greifen.

Quelle: Activision, VGC.