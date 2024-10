Off The Grid Vorschau: Potenzial wird von einer viel zu frühen Veröffentlichung überschattet

HQ

Das deutsch-ukrainische Spielestudio Gunzilla Games hat noch nie ein Spiel veröffentlicht. Trotzdem wurde viel über ihr Debütprojekt Off The Grid gesprochen, und zwar aus einem Hauptgrund; Es wurde konzeptionell von District 9 -Regisseur Neil Blomkamp entworfen, der als "Mitbegründer" und "Kreativdirektor" des Studios aufgeführt ist. Der Einfluss von Blomkamp ist offensichtlich, da Off The Grid ästhetisch sehr an Elysium erinnert, wobei der Ton und der Dialog von Chappie übernommen wurden. Attitüde steht hier im Vordergrund, und Gunzilla will sich mit einer deutlich jugendlicheren, frecheren Attitüde abheben, als es andere Spiele des Subgenres bieten.

Allerdings muss die Entwicklung und Vermarktung von Battle-Royale-Action heute ein Albtraum sein. Schließlich ist die Opposition, wie wir alle wissen, mörderisch hart. PlayerUnknown's Battlegrounds, Apex Legends, Fortnite und Call of Duty: Warzone beherrschen heute das Battle-Royale-Genre und es wird sofort deutlich, dass Gunzilla nicht versucht hat, zu sehr vom Grundkonzept der primären Warzone abzuweichen. Ihre "eigenen" Ideen sind eher auf Spielereien basierende Alternativen zu den Details, Umgangsformen und Systemen, auf denen Warzone basiert, da man anstelle von "Vergünstigungen" in Off The Grid Roboterarme/-beine hat, die aufgerüstet werden können. Diese ermöglichen es dir, schneller zu laufen, Granaten weiter zu werfen, Feinde früher zu erkennen, höher zu springen und Enterhaken zu werfen - was im Grunde das Gleiche ist wie Perks, nur neu gecastet.

Das Gleiche gilt für die Art und Weise, wie die Beute mit deiner kugelsicheren Weste zusammenarbeitet. Die Kisten sehen genauso aus wie in Warzone, wobei die Beute aus den Kisten springt, wenn ich sie öffne, genau wie in Warzone und ich Panzerplatten in meine kugelsichere Weste stecke, nachdem ich angeschossen wurde, genau wie in Activisions Riese. Allerdings wird Off The Grid nicht in der Ego-Perspektive gespielt, sondern in der dritten Person, wie in Fortnite, was meiner Meinung nach eine grundlegende Entscheidung war, um den Spielern zu ermöglichen, ihre eigenen Robotergliedmaßen zu sehen.

Off The Grid baut auf Unreal Engine 5 auf und es wurde im Vorfeld viel über die Grafik gesprochen, die in diesem Early Access Build viel Arbeit erfordert, um das in den Trailern (vorher) versprochene Level zu erreichen. Während die Spielwelt detailliert und schön ist, mit einer Mischung aus Ästhetik zwischen elegantem High-Society-Dekor, Schönheit und verwüsteten Slums und Armut - die Elysium-Behandlung - besteht das Hauptproblem darin, dass sie stottert und hustet wie ein kaputter Diaprojektor, und auf PlayStation 5 werden Sie sehr glücklich sein, wenn Sie es schaffen, mit mehr als 12 Bildern pro Sekunde zu spielen. Hinzu kommt, dass die Beleuchtung und vor allem die Schatten in der Konsolenversion massiv verkleinert werden, was die Spielwelt im Vergleich zu den Trailern blass und kontrastlos wirken lässt. Gunzilla muss einfach ein Jahr damit verbringen, die Grafik aggressiv zu polieren und zu optimieren, damit dies wie beabsichtigt funktioniert.

Abgesehen von den Grafik- und Performance-Problemen fällt es mir persönlich schwer, zu mögen, wie sich die tatsächlichen Schießereien und das Gameplay anfühlen. Das Gunplay fühlt sich reaktionslos, klobig und träge an, und zwar auf eine Weise, die weder zur Spielwelt noch zu den Waffen in den Lootboxen passt. Es gibt kein Magazin in den Waffen, also fühlt es sich nie wirklich so an, als würde ich tatsächlich eine Waffe abfeuern, und es fühlt sich nie so an, als würde ich meine Gegner treffen, wenn ich das tue. Gunzilla hat wirklich viel Arbeit vor sich, um dieses Spiel mit Fortnite, Apex und Warzone konkurrieren zu lassen.

Off The Grid befindet sich derzeit sicherlich nur in einer Early-Access-Form, aber auch wenn es noch nicht fertig ist, ist es schwer, sich der Tatsache zu entziehen, dass fast jedes Spiel heute viel, viel zu früh ausgerollt wird. Gunzilla hätte mit der Veröffentlichung bis zum Frühjahr warten sollen und uns dann ein ausgefeilteres, strafferes und stilvolleres Produkt schicken können als das Chaos, das jetzt vorherrscht. Gibt es hier Potenzial? Auf jeden Fall. Daran besteht kein Zweifel. Aber der Weg zu dem Spiel, das uns im voraus versprochen wurde, wird nach meinen Einschätzungen lang und beschwerlich sein.