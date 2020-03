Off the Grid macht es vor: Two Point Hospital wird grüner und umweltbewusster

Die spaßige Krankenhaussimulation Two Point Hospital ist kürzlich auf Konsolen eingetroffen (lest unseren Testbericht hier nach) und hat dort offenbar bereits viele Fans gefunden. Um PC-Spieler nicht zu vernachlässigen, wurde gestern eine neue Erweiterung angekündigt. Off the Grid heißt das kostenpflichtige Add-On, das ab dem 18. März zum Preis von 9 Euro auf Steam bereitsteht. Konsolenspieler müssen sich auf die Inhalte noch eine Weile gedulden, denn für Xbox One, Playstation 4 und Nintendo Switch steht derzeit kein Veröffentlichungstermin fest.

Off the Grid wird sich thematisch auf die Umwelt konzentrieren (das ist schließlich die Verantwortung von uns allen) und deshalb wird uns das "Grünzeugministerium" erlauben, Krankenhäuser in drei optisch sehr ansprechenderen Umgebungen anzusiedeln. 35 weitere Krankheiten (neun davon unterscheiden sich auch optisch von den bisherigen Assets) - darunter "Grüner Daumen und Rübennase" -, müssen von uns erforscht und kuriert werden, während wir auf umweltfreundliche Maschinen setzen und neue Herausforderungen erfüllen.