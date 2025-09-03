Of course, my horse! Wir haben Disney Dreamlight Valley: Wishblossom Ranch hinter verschlossenen Türen gesehen

HQ

Es ist definitiv nicht wie damals, als du Epona zum ersten Mal in The Legend of Zelda: Ocarina of Time bekommen hast. So befreiend und beschleunigend dieser Moment auch war (und so bedeutsam, da er das Reiten für immer veränderte), das ursprüngliche Design des Spiels war mehr als bereit, die Stute willkommen zu heißen, sobald du und sie groß genug geworden waren. Der Fall von Disney Dreamlight Valley ist völlig anders, da Gameloft jetzt spielbare und "pflegebare" Reittiere einführt, was neue, sanftere Fortbewegungsmechaniken bedeutet. Ohne Zweifel, wie die Entwickler während unserer Live-Demonstration hinter verschlossenen Türen zugaben, war es eine ziemliche Herausforderung.

Aber es könnte auch etwas wirklich Interessantes und Innovatives für erfahrene Spieler werden, die seit fast zwei Jahren viele Besorgungen auf die gleiche Weise erledigen. Reittiere sind hier, um alles ein wenig aufzurütteln, und es ist gut zu sehen, dass wir nicht (nur) über neue Inhalte, Disney-IPs und Charaktere sprechen.

Der vollständige Name lautet Disney Dreamlight Valley: Wishblossom Ranch und schaltet eine völlig neue Karte frei, die die Spieler erkunden können, sodass Sie aufhören können, herauszufinden, welcher gesperrte Bereich der aktuellen Karten auf diese dritte Erweiterung hindeutet. Gemäß der Tradition war das Wishblossom Ranch "der gemütlichste Entspannungsort", an dem die Charaktere zum Entspannen kamen, aber "ein gewisser Bösewicht hat es mit dem ganzen Bereich vermasselt". Kannst du erraten, wer hier der mysteriöse Hauptantagonist ist? Wir haben unsere Wetten, aber wir werden es Ihnen nicht verderben.

Werbung:

Du bist hier, aber natürlich, um es wieder gut zu machen, damit alle wieder zusammenleben können. Abgesehen von der neuen Karte löst dies dann eine neue Geschichte aus, die es zu erzählen gilt, und lädt neue Dorfbewohner zu deinem Spiel ein. Wir haben zwei von ihnen gesehen, die mit Spannung erwartete Snow White (keine Sorge, sie ist in ihrer ursprünglichen Disney-Form von 1937) und die entzückende Tinker Bell, die mit einem markanten Leuchten daherkommt, damit Sie sie leicht erkennen können. Sie folgt dir auch, wenn du herumreitest, eine Aktion, bei der neu eingeführte Gänse (die sicher zu einem liebenswerten Meme werden, da sind wir uns sicher, umso mehr, wenn du auch Farben für sie freischalten kannst) urkomisch zu performen haben.

Wir haben nur ein paar Teile des Bioms gesehen, die man in der neuen Welt Wishblossom Ranch einführt, und es hatte etwas von einem westlichen Touch. Wenn du jedoch dachtest, dass Bullseye als erstes reitbares Reittier als selbstverständlich angesehen wird, hast du dich geirrt, denn das erste erkennbare Pferd ist tatsächlich Maximus, von Tangled. Er scheint so stolz und wichtig zu sein, dass andere Pferde (im Moment das generische Reittier, das man erstellt und anpasst) eindeutig von ihm inspiriert aussahen, eine Beobachtung, die wir teilen wollten, bevor das weiße Pferd unseren Verdacht bestätigte.

HQ

Und wie kann ich mein neues Reittier anpassen, sagst du? Eigentlich mehr als vollständig. Du kannst deinem Pferd/deiner Stute einen Namen geben, du kannst neue Satteldecken und Ausrüstung sammeln, das Rückenzubehör optimieren, Beine, Augen anpassen... Nicht genug? Du kannst sogar seine Farben anpassen (ja, einschließlich Grün oder Zebra) und sogar neue visuelle Galoppeffekte für ihn freischalten. Wir haben die Demo Perdigón nach dem geliebten Reittier von Toy Story auf Spanisch benannt, und dann, wie in Breath of the Wild und anderen Reitspielen, müsst ihr die Bindung, die ihr gerade zu eurem Pferd aufgebaut habt, im Laufe der Zeit stärken.

Werbung:

Dies eröffnet gleichzeitig eine Reihe neuer oder aktualisierter Aktivitäten, wie z.B. die Welt viel schneller zu durchqueren (dein Fahrzeug hat drei Geschwindigkeiten, genau wie einige alte Autos aus den 60er Jahren), über Zäune und Hindernisse zu springen, das neue leuchtende Gras zu sammeln (genau wie Eicheln) oder pflegerische Handlungen wie Streicheln, Füttern oder Bürsten deines Neuen, Wiehernder Begleiter. Es ist auch nützlich, alte Aufgaben schneller zu erledigen, wie z. B. den Gemüsegarten direkt vom Reittier aus zu bewässern oder sogar die Hufe deines Pferdes zu nutzen.

Wir haben noch nicht viel von den neuen Aktivitäten gesehen, an denen ihr teilnehmen könnt, aber wir erwarten jetzt Reitrennen und sogar eine Art epische, berittene Showdowns. Die Erweiterung, die übrigens zur Abwechslung alle Inhalte vom ersten Tag an enthalten wird, fügt auch die typischen Architektur- und Möbelstücke hinzu, darunter auch große wie einen Wasserturm.

Von da an können wir nur spekulieren und uns vorstellen, denn hier dreht sich alles um die Fantasie, nicht wahr? Aber wir verließen die ultra-geheimen BCD-Räumlichkeiten von Gameloft mit der Freude, dass sie das Spiel mit neuen, aufregenden Ideen verändern, auch wenn sie schwer umzusetzen sind. Sehr bald werden wir mehr wissen, da Disney Dreamlight Valley: Wishblossom Ranch im November auf allen Plattformen startet.