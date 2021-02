Oddworld: Soulstorm führt Mudokons am 6. April in die Freiheit

You're watching Werben

Der nächste Titel in der Oddworld-Reihe wurde gestern Abend in der jüngsten State-of-Play-Aufzeichnung präsentiert. Oddworld: Soulstorm will dort weitermachen, wo Oddworld: New'n'Tasty 2014 aufgehört hat und uns den zweiten Teil von Abes spektakulärer Odyssee (einem Vierteiler) präsentieren.

Am Abend wurde einiges an Gameplay aus dem Spiel gezeigt, sodass die Zuschauer eine ungefähre Vorstellung davon bekommen, was spielerisch auf sie zukommt. Es geht in Oddworld: Soulstorm um einen Mix aus Stealth und Strategie, denn Titelheld Abe kann sich nicht gut gegen seine Feinde wehren. Außerdem muss er eine Gruppe Mudokons durch die Level führen, die sich noch weniger wehren können.

Wir setzen deshalb unterschiedliche Items ein und nutzen die Umgebung zu unserem Vorteil aus. Zum Beispiel können wir uns in Schließfächern verstecken oder Nebelschwaden ausnutzen, um Sichtverhältnisse zu blockieren. Leicht wird die Flucht nicht, denn wir müssen außerdem auf jede Menge Umgebungsgefahren Acht geben. Kommen wir an einer Stelle nicht weiter, könnte Abes Gedankenkontrolle nützlich sein, mit der er einen Feind übernehmen kann.

Ob er die Waffen einsetzt, um ein "Agent des Chaos" zu werden, oder doch lieber ein friedfertiger Pazifist bleibt, scheint von Oddworld: Soulstorm narrativ aufgegriffen zu werden. 15 Stunden soll das Game laut Lorne Lanning, dem Mitbegründer von Oddworld Inhabitants, unterhalten. Er verrät uns in der Pressemitteilung auch, dass Abes Herzschlag soll in angespannten Szenen durch den Dualsense-Controller übertragen wird.

Der Titel wird am 6. April auf Playstation-Konsolen und PC erscheinen. Außerdem haben wir erfahren, dass PS+-Abonnenten die PS5-Version von Oddworld: Soulstorm im April im Zuge ihrer Mitgliedschaft spielen können.