Odders Lab verrät uns, wie sich das Meta Quest 3S auf die VR-Szene auswirken wird

Virtual Reality war schon immer eine seltsame Technologie. Lange Zeit war es hinter einer sehr schwer zugänglichen technologischen Anforderung und auch hohen Preisen verborgen, aber im Laufe der Jahre und zum Teil dank Headsets wie den Quest -Geräten ist VR viel zugänglicher geworden. Aber das bedeutet nicht, dass es der nächste große Schritt nach vorne ist, zum Beispiel für immersives Gaming. Tatsächlich neigen wir dazu, nur eine Handvoll VR-Spiele regelmäßig zu sehen, aber Entwickler Odders Lab glaubt, dass sich dies zum Besseren ändern wird, jetzt, da das Meta Quest 3S da ist.

Im Gespräch mit Nuria Sierra Gallego von Odders Lab von Gamelab haben wir sie gefragt, wie sie die VR-Landschaft derzeit sieht.

"Nun, ich denke, der große Punkt war, dass das Quest 3S ein fantastisches Produkt war und auch für uns ein sehr, sehr wichtiger Punkt war, und ich denke, die Branche wird sich nach dieser Verbesserung stark bewegen."

Wir haben dann gefragt, ob Odders Lab weiterhin hauptsächlich Sportspiele anbieten wird oder ob es Pläne gibt, auch andere Genres und Ideen zu erkunden, sagte uns Sierra Gallego.

"Nein, nein, natürlich. Wir möchten, dass die Menschen ein großartiges Erlebnis haben, das über die Realität hinausgeht. Wir wollen uns also nicht nur auf Fitnessspiele konzentrieren, sondern auch auf verschiedene Spiele. Nun, heute haben wir eine Überraschung. Heute haben wir ein neues Spiel, das Make It Stable ist. Es ist in, nun ja, auf der Meta-Plattform und es ist kostenlos, also können Sie es ausprobieren."

Was Make It Stable ist, so ist dies im Wesentlichen Jenga in umgekehrter Reihenfolge, und Sie können es heute auf Meta Quest -Systemen überprüfen. Sie können sich auch das vollständige Interview mit Odders Lab unten ansehen, um mehr über VR und ihre aktuellen und zukünftigen Projekte zu erfahren.