Odd Tales erhält Veröffentlichungsrechte von The Last Night zurück

Auf der E3 2017 haben uns das Entwicklerteam von Odd Tales und der Publisher Raw Fury ein atmosphärisches 2D-Adventure namens The Last Night vorgestellt. Der Titel konnte mit starker Pixeloptik und einem anmutenden Cyberpunk-Stil auf sich aufmerksam machen, doch bis wir das nächste Mal etwas von diesem Projekt gehört haben, vergingen viele Monate. Anfang 2019 kam uns dann zu Ohren, dass der Titel Probleme mit der weiteren Finanzierung hatte.

Auf der offiziellen Webseite von Raw Fury gab es nun eine überraschend Entwicklung, denn das Unternehmen gibt bekannt, dass sie nicht länger für das Spiel zuständig sind: "Vor zwei Jahren haben sich Raw Fury und Odd Tales dazu entschieden, The Last Night [nicht gemeinsam zu veröffentlichen]. Wir haben nun eine Vereinbarung abgeschlossen, dank der Odd Tales die vollständigen Veröffentlichungsrechte [...] von The Last Night zurückerhält. Wir wünschen dem Team von Odd Tales alles Gute für die Zukunft."

Details über die Zukunft des Spiels sind unbekannt, aber wir hoffen, dass uns die Entwickler bald mehr über die Zukunft dieses Abenteuers verraten werden.

