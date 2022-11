Oculus-Gründer hat ein VR-Headset entwickelt, das Sie töten kann

HQ

Dauerhaft zu sterben und deinen Charakter in Spielen löschen zu lassen, ist etwas, das seit vielen, vielen Jahren ein Konzept ist. Vom Hardcore-Modus in Diablo zum Stahlbataillon auf Xbox. Aber jetzt ist Oculus-Gründer Palmer Luckey noch einen Schritt weiter gegangen und hat dem Begriff "Perma-Tod" eine neue Bedeutung gegeben. Das liegt daran, dass sein neues VR-Headset den Spieler mit drei explosiven Ladungen töten kann, die auf die Stirn gerichtet sind und bei der Detonation den Kopf und das Gehirn des Benutzers sofort zerstören können.

Inspiriert vor allem vom Spiel Sword Art Online, beschreibt Palmer in seinem Blog auch, wie das Konzept, sein Leben an einen Avatar zu binden, etwas ist, das ihn schon lange fasziniert. Es ist erwähnenswert, dass das Headset derzeit nur eine Kunstinstallation ist und auf seinem Blog beschreibt er genauer, wie es funktionieren soll.

"Ich habe drei der Sprengladungsmodule verwendet, die ich normalerweise für ein anderes Projekt verwende, und sie an einen schmalbandigen Fotosensor gebunden, der erkennen kann, wenn der Bildschirm mit einer bestimmten Frequenz rot blinkt, was die Game-Over-Integration seitens des Entwicklers sehr einfach macht. Wenn ein entsprechender Game-Over-Bildschirm angezeigt wird, feuern die Ladungen und zerstören sofort das Gehirn des Benutzers.""An diesem Punkt ist es nur ein Stück Bürokunst, eine zum Nachdenken anregende Erinnerung an unerforschte Wege im Spieldesign. Es ist auch, soweit ich weiß, das erste nicht-fiktionale Beispiel für ein VR-Gerät, das den Benutzer tatsächlich töten kann. Es wird nicht das letzte Mal sein."

Würdest du es wagen, ein VR-Headset zu tragen, das dich töten könnte, und wie könnte diese Art von Hardware deiner Meinung nach die Art und Weise beeinflussen, wie Menschen online oder in Spielen interagieren?