Oculus Rift 2 wurde kurz vor der Produktion eingestellt

Via Twitter verriet Oculus-Gründer und Rift-Erfinder Palmer Luckey, dass das VR-Headset Oculus Rift 2 von Facebook eingestellt wurde, kurz bevor es in Produktion gehen konnte. Palmer Luckey reagierte auf einen Beitrag der VR/AR-Fachseite UploadVR, in dem thematisiert wurde, dass nur noch Restbestände der Oculus Rift S verfügbar sind und keine weiteren Exemplare der fest verkabelten Hardware produziert werden sollen:

"Echt schade! Man stelle sich eine Welt vor, in der die Rift 2 nicht kurz vor der Produktion eingestellt und durch eine technisch deutlich schwächere Lenovo-Hardware mit verändertem Label ersetzt worden wäre..."

Bedenkt man, dass die massenkompatiblere Oculus Quest 2 in den letzten Monaten mehr Einheiten verkauft hat als alle anderen Oculus-Headsets zusammen, ist es nicht verwunderlich, dass sich Facebook in Richtung einer technisch schwächeren, aber zugänglicheren VR-Erfahrung orientiert. Von der Einstellung der Rift 2 zu erfahren, ist umso enttäuschender.

