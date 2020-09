Oculus Quest 2 frühzeitig entdeckt, vollständige Enthüllung am Mittwoch fällig

You're watching Werben

Die Oculus Quest 2 hätte das große Highlight der Facebook Connect am Mittwoch werden sollen, doch das Internet hat die Überraschung frühzeitig aufgedeckt. Zwei Videos auf Youtube bestätigen die Existenz des VR-Headsets aus dem Hause Oculus und liefern interessante, erste Details.

Die originale Oculus Quest war das erste All-in-One-VR-Headset des Unternehmens, das man ohne leistungsstarken Computer nutzen konnte. Das Nachfolgemodell scheint eine Reihe bemerkenswerter Verbesserungen auf den Tisch zu bringen, während die gleiche, drahtlose VR-Erfahrung beibehalten wird. Laut den beiden oben verlinkten Trailern wird das neue Headset etwas kleiner und leichter ausfallen als sein Vorgänger. Für zusätzlichen Tragekomfort sorgt ein elastischer Gurt.

In Bezug auf die Auflösung der beiden Bildschirme erhalten wir mit der Oculus Quest 2 eine 2K-Darstellung (eine Auflösung unter 1440p) pro Auge, was ein Anstieg von fast 50 Prozent im Vergleich zum ursprünglichen Modell bedeutet. Das Gerät wird von einem Qualcomm-Snapdragon-XR-2-Prozessor angetrieben, es verfügt über 6 GB Arbeitsspeicher (der Typ wurde nicht erwähnt), sowie über 256 GB Speicherplatz. Uns wird zudem 3D-Audio versprochen, um das Gefühl des Eintauchens in das Spiel zu verstärken.

Zum Schluss noch ein Wort zu den Controllern, da die Trailer "aktualisierte Ergonomie" für zusätzlichen Komfort bestätigen. Wer damit nicht spielen will, darf auch die eigenen Hände nutzen, zumindest in bestimmten Apps. Das Headset kann über Oculus Link eine Verbindung zu einem VR-fähigen Desktop herstellen und diesen zum Abspielen von Software nutzen, die die Quest 2 von alleine nicht hinbekommen würde. Die Facebook Connect wird voraussichtlich am Mittwoch, dem 16. September, stattfinden und uns weitere Informationen zur Oculus Quest 2 liefern.

Quelle: WCCFTech.