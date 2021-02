Octopath Traveller durchbricht 2,5 Millionen Verkäufe

You're watching Werben

Vor elf Monaten meldete Square Enix zuletzt Verkaufszahlen von Octopath Traveler, damals bedankte sich das Entwicklerstudio bei 2 Millionen treuen Fans. Nachdem uns der Publisher letzte Woche mit ihrem bevorstehenden Project Triangle Strategy den Tag versüßen konnte (unsere Eindrücke zur Demo findet ihr an dieser Stelle), bestätigte das Unternehmen heute 2,5 Millionen ausgelieferte Einheiten des Vorgängers. Das "HD-2D"-Spiel hat sich in 50 Wochen also etwa 500.000 Mal verkaufen können, eine einfache Rechnung. Das Spiel wurde 2018 zuerst für die Nintendo Switch veröffentlicht und folgte später auf PC und Google Stadia.