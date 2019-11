Octopath Traveller: Champions of the Continent verspätet sich

Square Enix hat Anfang des Jahres eine mobile Umsetzung ihres schicken Rollenspiels Octopath Traveler angekündigt, musste sich nun jedoch zu Wort melden, um den Titel zu verschieben. Ursprünglich war eine Veröffentlichung für 2019 angesetzt, doch das ist nicht länger realisierbar. Produktionsleiter Yuuki Yokoyama spricht von einer erheblichen Verzögerung des Titels, da sich wohl der interne Produktionsplan änderte, obwohl Version 1.0.0 eigentlich fast lauffähig sei. Laut dem Entwickler erwartet Square Enix dank der Verschiebung jedoch, dass der gesamte Inhalt des Spiels am Tag der Veröffentlichung verfügbar sei. Ob das wirklich stimmt, erfahren wir, sobald das Spiel bei uns eintrifft. Octopath Traveler: Champions of the Continent wird ein Einzelspieler-Rollenspiel für unterwegs, in dem wir mit bis zu acht Figuren gleichzeitig taktische Kämpfe absolvieren.

Quelle: Gematsu.