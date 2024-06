Octopath Traveler, The Callisto Protocol, erweckt immer noch die Tiefe und mehr kommen in den Game Pass

HQ

Heute früh teilte Alberto die Nachricht mit, dass Octopath Traveler und Octopath Traveler II endlich zum Game Pass auf Cloud, PC und Xbox hinzugefügt wurden, aber das sind offensichtlich nicht die einzigen Spiele, die wir in dieser fünften Junihälfte bekommen.

Microsoft hat bestätigt, dass mindestens (wer weiß, was wir im Xbox Games Showcase am Sonntag bekommen werden) in den nächsten Wochen vier weitere Spiele zum Game Pass hinzugefügt werden:



Depersonalisierung auf dem PC am 12. Juni



Isonzo auf Cloud, PC und Xbox am 13. Juni



The Callisto Protocol auf Cloud, PC und Xbox am 13. Juni



Still Wakes the Deep auf Cloud, PC und Xbox Series am 18. Juni



Einige Spiele werden leider auch am 15. Juni aus dem Dienst genommen: