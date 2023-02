HQ

Es war etwas Besonderes an den Arten von Pixeln, die die Fantasiewelten malten, die wir während der 16-Bit-Ära besuchten. Zu denken, dass wir uns dreißig Jahre später in seiner Nostalgie sonnen und Wörter wie "retro" verwenden würden, um diese Art von Grafikstil zu beschreiben. In diesem Zeitalter ist der Kontrast zwischen technisch fortgeschrittenerer Grafik und dem Weg, den Octopath Traveler-Spiele eingeschlagen haben, stark. Aber zum Glück gibt es Platz für beides. Vor allem, wenn es so gut gemacht ist wie hier, und es ist vor allem der Grafik zu verdanken, dass diese Fortsetzung hell glänzt. Wo viele Neuerscheinungen nach technischen Riesensprüngen und Realismus streben, flirtet Octopath Traveler II mit Nostalgie. Aber nicht ohne mehrere visuelle Neuheiten effektiv zu nutzen.

Ich liebe JRPGs und ich liebe den grafischen Stil, den die Entwickler im Vorgänger verwendet haben und jetzt natürlich in dieser Fortsetzung fortsetzen. Ich denke, ein Großteil meiner Faszination hat damit zu tun, dass es sich auch so anfühlt, als hätte alles eine natürliche Entwicklung. Denn wo etwas so Einfaches wie Charaktere sehr pixelig ist, sind ihre Animationen immer noch klar und lebendig. Hinzu kommen Details wie technisch schönes Wasser, atmosphärische Beleuchtung, Partikeleffekte und die Tatsache, dass alles scharf und hochauflösend ist. Es fühlt sich einfach so an, als ob die Pixelgrafik der Vergangenheit auf die technologischen Fortschritte von heute trifft. Ich werde in einem Moment mehr darüber sprechen, wie die Grafik dieses Abenteuer wirklich aufwertet.

Eine Tänzerin, die berühmt werden will, ist eine der acht Geschichten, mit denen wir verwöhnt werden.

Im Grunde ist dieses Spiel die Geschichte des Lebens von acht Charakteren. Genau wie im ersten Spiel wählen Sie, wo Ihre Geschichte beginnen wird, indem Sie den Charakter auswählen, den Sie am interessantesten finden, der dann auch ein fester Bestandteil Ihrer zukünftigen Gruppe wird. Keine Angst, du wirst auch die Geschichten der anderen Charaktere auf dem Weg herausfinden. Alle Helden haben sehr unterschiedliche Persönlichkeiten und ihre Gründe, sich auf ihre Reise zu begeben, sind sehr unterschiedlich. Wir treffen alles von einem Krieger über einen Arzt bis hin zu einem Tänzer und dann fünf weiteren Charakteren, alle mit ihren eigenen Gründen, sich in die weite Welt zu wagen. Schon hier merkt man, dass die Entwickler nicht versuchen, allzu viel von ihrem Vorgänger zu ändern, denn diese Berufe sind die gleichen wie die der acht, die das Ensemble im ersten Teil bildeten. Wenn es eine größere Kritik an dieser Fortsetzung gibt, dann ist es genau das, dass sich die Dinge ein wenig zu sicher anfühlen könnten. Es gibt jedoch einige Neuheiten, und ohne die Grundlagen zu erschüttern, sind sie willkommene Elemente. So kannst du beispielsweise jederzeit per Knopfdruck von Tag zu Nacht wechseln, so die Umgebung verändern und bestimmte Fähigkeiten nur zu einer bestimmten Tageszeit verfügbar machen.

Andere Neuheiten wie die Wege der Charaktere, die sich in kleinen Geschichten namens "Crossed Path" kreuzen, bei denen zwei Charaktere einfach eine kürzere Geschichte teilen, wurden ebenfalls hinzugefügt. Einer der größten Kritikpunkte des ersten Spiels war genau, dass die Geschichten der Charaktere nicht genug miteinander verflochten waren und leider ist es auch hier eine Schwäche. Acht verschiedene Geschichten zu haben, ist in vielerlei Hinsicht clever, besonders wenn sie so unterschiedlich sind. Aber stattdessen verliert man leider ein wenig das Gefühl, dass es sich um eine Bande handelt, die sich gemeinsam auf ein Abenteuer begibt, da der Fokus auf jedem Charakter statt auf der Zusammenarbeit liegt. Es wäre schön gewesen, wenn sie es für einen möglichen dritten Teil geschafft hätten, die Charaktere etwas mehr zusammenzubringen. Ich verstehe, wie wichtig es ist, die Reise jedes Einzelnen zu erzählen, aber sobald man ein Kapitel mit einem Charakter beginnt, werden alle anderen zu Nebencharakteren. Sie sind da, werden aber in der Geschichte selbst völlig ignoriert. Es wäre effektiver gewesen, wenn zum Beispiel ein Charakter eine oder mehrere der anderen Hauptrollen hätte suchen müssen und sie alles ein wenig miteinander verwoben hätten.

Die Kämpfe sind wirklich gut.

Ein weiterer Nachteil ist, dass, wenn man zwischen den Geschichten herumspringt, die Welt, in der sich alles abspielt, in ihrer Darstellung etwas seltsam wird. Sie können an der Geschichte eines Charakters teilnehmen, die ihn an einen bestimmten Ort führt, nur um dann in einen anderen verwickelt zu sein, wenn ein Charakter in einem Dorf oder einer Stadt ankommt, in der Sie bereits waren. Während es hier viele Orte gibt, bedeutet die Tatsache, dass derselbe Ort für mehrere Charaktere verwendet wird, dass die Erkundung ein wenig verloren geht. Eine Möglichkeit, dies zu lösen, wäre einfach gewesen, einige Dörfer und Städte für später im Spiel für bestimmte Charaktere zu speichern.

Die Erzählung wird auch insgesamt etwas sprunghaft und unzusammenhängend, aber es ist auch etwas Gutes, die Geschichte eines Charakters verlassen zu können, wenn man zum Beispiel auf einen Boss trifft, der sich zu schwierig anfühlt. Indem du die Helden wechselst und woanders erkundest, kannst du immer noch Charaktere aufleveln, die du in der anderen Geschichte verwendet hast, so dass sie hoffentlich stark genug für die Herausforderung sind, wenn du zu einem zurückkehrst, den du vorübergehend verlassen hast. Besuchen Sie einfach eines der vielen Gasthäuser des Spiels, um eine neue Geschichte zu beginnen, oder setzen Sie eine fort, die Sie unterbrochen haben, und hoffentlich dann weiter.

Solistia, der Name der Welt, in der die Abenteuer stattfinden, ist eine abwechslungsreiche Welt, in der sich Entfernungen zwischen bedeutenden Orten nie besonders lang anfühlen. Die Vielfalt ist jedoch atemberaubend, mit klassischen Wüstenlandschaften und Schneelandschaften und vor allem atemberaubenden Wäldern. Aber es sind die geschäftigen Städte und kleinen Dörfer, die eine Freude sind, zu besuchen. Es ist ein bisschen schade, dass Charaktere an Ort und Stelle stecken bleiben, wie Echos alter Spiele, aber ansonsten schafft es es, das Gefühl zu erzeugen, dass man wirklich in einer geschäftigen Metropole ankommt. Es gibt modernere Elemente, aber es fühlt sich immer noch in jeder Hinsicht wie klassische Fantasy an.

Es ist nicht einfach, wenn man sein Gedächtnis verloren hat. Die einzige Lösung ist, auf ein Abenteuer in die Welt hinauszugehen.

Octopath Traveler II ist in jeder Hinsicht ein sehr klassisches JRPG. Es gibt zufällige und rundenbasierte Kämpfe und die meisten Inhalte sind erkennbar, im Guten wie im Schlechten. Das soll nicht heißen, dass es an Finesse mangelt, denn hier gibt es viele Herausforderungen, und es ist wichtig zu wissen, wie Sie Ihre Gruppe am besten anpassen können, um sicherzustellen, dass Sie jederzeit die richtige Ausrüstung haben. Alles von klassischen Waffen bis hin zu Zaubersprüchen ist im Spiel enthalten, und die Bedeutung des Mischens und Kombinierens von offensiven und unterstützenden Gegenständen sollte für diejenigen, die das Genre besuchen, keine Überraschung sein.

Die Formel ist während des gesamten Abenteuers ziemlich gleich. Zu Beginn des neuen Kapitels eines jeden Helden gibt es viele Dialoge, die dann meist zu einem Bosskampf führen. Jeder Gegner hat entweder mehrere Waffen oder Magie als Schwachpunkt und sobald du genug Treffer ausgeteilt hast, durchbricht du seine Verteidigung und kannst echten Schaden verursachen. In jeder Runde erhalten deine Helden einen neuen Boostpunkt, und du kannst diese speichern, damit dein Charakter mehr oder mächtigere Treffer austeilen kann. Wenn du die Verteidigung des Feindes durchbrichst, verpasst er auch seinen nächsten Zug, so dass du die Chance hast, zusätzlichen Schaden auszuteilen oder etwas Gesundheit zurückzubekommen. Es wird taktisch auf eine Weise, wie rundenbasierte Kämpfe manchmal scheitern können, und hier geht es darum, ständig vorausschauend zu denken und die Stärken Ihrer Charaktere zu nutzen. Die Bosse fühlen sich auch bedrohlich in ihrem Aussehen an und Sie müssen auf mehrere Kämpfe vorbereitet sein, die ihren gerechten Anteil an Zeit in Anspruch nehmen. Ich denke, die Kämpfe sind brillant, auch wenn sie von der gleichen Art sind, die wir von JRPGs gewohnt sind, aber ihre Eigenschaften halten sie durchgehend fesselnd und ich seufze nie laut auf, wie ich es in anderen Spielen tun würde, wenn es Zeit für eine rundenbasierte Runde gegen Feinde ist. Die Entwickler haben es hier einfach geschafft, eine gute Balance zwischen Taktik und Finesse zu finden.

Zu sagen, dass die Umgebungen gemütlich sind, ist eine Untertreibung. Das Spiel wimmelt von erstaunlichen Orten.

Neben diesen unzähligen rundenbasierten Kämpfen und Bosskämpfen steht natürlich ein Abenteuer, eine epische Reise im Vordergrund, und hier muss man sich auf viele Dialoge einstellen. Alle acht Geschichten sind bei weitem nicht gleich fesselnd, aber hier gibt es viele Highlights. Ich persönlich mochte das Abenteuer des Händlers Partitio und das über einen Magier namens Osvald, der auf Rache aus ist. Gerade diese beiden Geschichten hatten meiner Meinung nach die besten Szenarien, und auch die Rückblenden werden sehr effektiv eingesetzt, um den Geschichten Tiefe zu verleihen. Es gibt auch tolle Begegnungen mit anderen Charakteren, denen man begegnet, aber wie gesagt, ich vermisse die Verbindung zwischen den acht Helden, die nicht viel miteinander interagieren, was schade ist.

Ich begann den Text, indem ich die Visuals berührte, und die Tatsache, dass er sofort den Fokus hatte, ist nicht überraschend. Denn der grafische Stil des Spiels ist auch einer der Hauptgründe für meine Verliebtheit. Ich bin mir bewusst, dass es oberflächlich klingen mag, Grafiken sind nicht das Wichtigste und so weiter. Aber es ist nicht zu leugnen, wie bezaubernd das tatsächlich ist. Aber auch wenn es auf Bildern charmant aussieht, ist es in Bewegung, dass es glänzt. Abgesehen von den magischen Pixeln, die alles perfekt malen, gibt es zwei Dinge, die auffallen: die Art und Weise, wie jede Umgebung mit Details gefüllt ist und die Art und Weise, wie Vergangenheit und Gegenwart gemischt werden. Was die Details betrifft, ist alles brillant, von winzigen Schmetterlingen, die herumflattern, über die Art und Weise, wie ein Vogel im Vordergrund des Bildschirms sitzt, bis hin dazu, wie jeder Raum unglaublich verziert ist. Ein Gasthaus oder Waffengeschäft hat sich selten in einem Spiel charmanter angefühlt. Hinzu kommt die Art und Weise, wie Lichter verwendet werden, um alles vollständig in eine magische Atmosphäre zu tauchen. Denn wenn es eine Sache gibt, bei der Octopath Traveler II wirklich erfolgreich ist, dann ist es, dass du dich wie in einem märchenhaften Abenteuer fühlst. Ein paar andere Dinge, die ich auch in Bezug auf die Grafik empfehlen möchte, sind, wie trotz der zweidimensionalen Oberfläche Perspektive und Tiefenschärfe effektiv genutzt werden, um die Grafik wirklich zu erhöhen. Das Spiel ist in vielerlei Hinsicht einfach unvergleichlich und schafft es mit ein wenig mehr Trickserei, etwas Einzigartiges zu machen.

Hinzu kommt die großartige Musik. Von epischen Arrangements bis hin zu Jazztönen, die die Atmosphäre noch weiter steigern. Ich selbst mag die leisen Töne des Klaviers, die von atmosphärischen Streichern begleitet werden. Die Synchronsprecher machen es auch sehr gut, so dass sowohl die Grafik als auch der Sound einfach brillant sind.

Die Umgebungen sind abwechslungsreich und die Orte, die Sie besuchen, sind atemberaubend.

Octopath Traveler II schwankte während meiner Spielzeit zwischen verschiedenen Bewertungen, die alle am oberen Ende der Skala lagen. Ich finde das Spiel vielleicht etwas zu sicher und es gibt definitiv einige Nachteile, vor denen ich nicht die Augen verschließen möchte. Meine persönliche Faszination für diese Art von Spiel, diese Art von Abenteuer, konnte leicht alles überschatten, was es in den ersten Stunden tat, als sich alles neu und aufregend anfühlte. Das meiste, was ich mir in Bezug auf diese Fortsetzung erhofft hatte, erfüllt sich und wieder sieht es so hübsch aus und ist so verdammt gemütlich. Ein perfektes Märchenabenteuer in vielerlei Hinsicht.

Jedes Mal, wenn ich das Spiel starte, habe ich das Gefühl, dass ich mich auf ein entzückendes und episches Abenteuer einlasse und Octopath Traveler II ist wirklich perfekt, wenn es darum geht, ein fantastisches Abenteuer in einer der schönsten Welten des Gamings zu bieten. Aber es ist kein perfektes Spiel. Obwohl ich so viel davon geliebt habe, muss ich immer noch ehrlich sein und sagen, dass die Nachteile die Erfahrung ein wenig beeinträchtigen. Aber zum Glück können Sie eine leidenschaftliche Verliebtheit in etwas haben, ohne dass es völlig makellos sein muss.