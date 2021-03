Octopath Traveler erscheint auf Xbox, stärkt Game-Pass-Abo im März 2021

You're watching Werben

In diesem Monat hat der Xbox Game Pass eine bedeutende Wertsteigerung erfahren, ermöglicht vor allem durch den Abschluss der Akquise Zenimax' durch Microsoft. Die guten Nachrichten für Abonnenten enden damit aber nicht, denn nach Sega stellt nun auch Square Enix weitere eigene Produktionen für das Gaming-Abo bereit.

Noch in diesem Monat werden die zahlenden Kunden von Microsofts Online-Abonnement zum Beispiel auf das JRPG Octopath Traveler zugreifen können, das nicht nur unerwartet einen Xbox-One-Port erhält, sondern auch direkt in die kostenpflichtige Premium-Mitgliedschaft integriert wird. Welche weiteren Spiele ihr in den kommenden Wochen erwarten dürft, entnehmt ihr der folgenden Tabelle:

Am 31. März verlassen die drei folgenden Titel das Abonnement:



Quelle: Xbox Wire.