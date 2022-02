Octopath Traveler: Champions of the Continent wird in wenigen Monaten auch bei uns spielbar sein

HQ

Auf Twitter bestätigt der Publisher Square Enix, dass das Handyspiel Octopath Traveler: Champions of the Continent im Sommer 2022 nach Europa kommen soll. Das iOS- und Android-Spiel ist ein Prequel des HD-2D-JRPGs Octopath Traveler und es ist seit Oktober 2020 in Japan erhältlich. Im Gegensatz zum Original kämpft man in diesem Spiel mit acht Charakteren gleichzeitig, die auf zwei Reihen aufgeteilt werden. Allzu große Wellen hat der Titel bislang noch nicht geschlagen, aber das kann mit der internationalen Veröffentlichung ja noch kommen. Android-Nutzer dürfen sich übrigens für eine Beta-Phase anstellen, um das Game vorab auszuchecken.