Octopath Traveler 1 und 2 erscheinen diesen Herbst für die Switch 2

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Wenn du eine Switch 2 besitzt und Octopath Traveler und Octopath Traveler II spielen möchtest, ist heute ein guter Tag, zumindest wenn du in Japan lebst. Das liegt daran, dass beide Spiele nun dort als Teil des Octopath Traveler Series 8th Anniversary Official Live Stream veröffentlicht wurden.

Leider müssen wir in Europa noch eine Weile warten, aber sie kommen ziemlich bald und werden am 1. Oktober im Westen starten. Leider kannst du deine Switch-Versionen in keiner Weise upgraden oder Speicherstände zwischen Formaten übertragen, aber falls du diese Abenteuer noch nicht gespielt hast, empfehlen wir dir dringend, diese Gelegenheit zu nutzen.

Sieh dir unten den Trailer zu den Switch-2-Versionen dieser modernen RPG-Klassiker an.