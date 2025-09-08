Octopath Traveler 0 ist mindestens 100 Stunden lang

HQ

Ende Juli lieferte Nintendo einen Direct-Stream für Spiele von Drittanbietern aus. Einer der dort angekündigten Titel war Octopath Traveler 0, eine umfangreiche Überarbeitung des mobilen Gacha-Spiels Octopath Traveler: Champions of the Continent.

Dieses Mal können wir unseren eigenen Protagonisten erschaffen, der einen tragischen Hintergrund hat. Er oder sie stammt aus dem Dorf Wishvale, das bei einem riesigen Brand zerstört wurde. Deine Aufgabe wird es natürlich sein, es wieder aufzubauen, und daher ist das wohl größte spielbare neue Feature ein Städtebauer. Du kannst auch bis zu 30 Personen rekrutieren, die in deinem Dorf leben, von denen acht dich auf deinen Abenteuern begleiten können.

In einem neuen Famitsu-Interview (übersetzt via Reddit) mit Produzent Hiroto Suzuki verrät er mehr über das Spiel, einschließlich seiner Länge. Wir erfahren, dass es ungefähr 100 Stunden dauert, es durchzuspielen, und sogar noch mehr, wenn man Nebenquests und andere Dinge erledigen möchte. Die Geschichte dreht sich übrigens nicht nur um den Wiederaufbau von Wishvale, es gibt auch Rache zu üben (obwohl wir nicht wissen, gegen wen, aber wir gehen davon aus, dass es mit dem Feuer zusammenhängt).

Octopath Traveler 0 feiert am 4. Dezember Premiere, daher erwarten wir, dass wir in naher Zukunft viel mehr darüber erfahren werden, nicht zuletzt auf der Tokyo Game Show Ende des Monats.