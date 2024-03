Ocio Global Import wird der exklusive Distributor von Funbox Media-Produkten in Spanien und Portugal sein

HQ

Das 2015 gegründete Unternehmen Ocio Global Import ist zum exklusiven Distributor von Funbox Media in Spanien und Portugal geworden. Ocio Global Import ist Teil der CD Media SE Gruppe unter dem Label CD Media Iberia und verantwortet den Vertrieb bekannter Marken in der Gaming-Welt wie Next Level Racing, Thrustmaster, Hercules und Pixminds sowie im Bereich der pädagogischen Robotik und des elektronischen Spielzeugs mit Microbric, Fischetechnik und Photon Education.

Die CD Media SE ist einer der wichtigsten europäischen Distributoren von Software, Gaming, Spielzeug und Elektronik mit einer Präsenz in 17 Ländern wie Griechenland, der Türkei, dem Balkan, der Tschechischen Republik, Portugal und Spanien. Im Rahmen des Expansionsplans sind die Unternehmen, die entweder in allen Ländern oder in spezifischen Vereinbarungen pro Land vertrieben werden, Nintendo, Ubisoft, Warner Bros., Capcom, Square Enix, Take-Two Interactive, 505 Games, Steel Series oder Nacon.

Barry Hacth, Managing Director von Funbox Media, sagte: "Wir fühlen uns geehrt und freuen uns, mit Ocio Global zusammenzuarbeiten, um unsere breite Palette an Titeln auf die iberischen Märkte zu bringen. Ihr talentiertes Team bringt einen reichen Erfahrungsschatz mit und wir freuen uns darauf, diese Partnerschaft in den kommenden Jahren auszubauen." Spiros Giamas, Präsident der CD Media SE, kommentierte: "Die Erweiterung dieser Partnerschaft spiegelt das Engagement von Ocio Global Import CD Media Iberia wider, unseren Kunden in den Regionen, in denen wir tätig sind, eine breite Palette von Produkten anzubieten.