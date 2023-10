Ocean's Eleven-Prequel mit Ryan Gosling und Margot Robbie noch in Arbeit

HQ

Wir haben uns alle in das unglaubliche Duo Ryan Gosling und Margot Robbie in der diesjährigen Barbie verliebt, aber die beiden werden nicht allzu lange von unseren Bildschirmen weg sein, da sie in einem Ocean's Eleven Prequel zusammen zurückkehren werden.

Jay Roach, der Regisseur von Austin Powers, wird hinter der Kamera stehen. Der Film spielt in den 1960er Jahren und im Gespräch mit GamesRadar sagte Produzent Josey McNamara, dass sie "versuchen, dem Franchise gerecht zu werden".

Einige der Filme der Reihe sind großartig, wie wir wissen, während andere viel zu wünschen übrig gelassen haben. Wir hoffen, dass dieses Team von Robbie und Gosling einen Einstieg in die erste Liga ermöglichen kann, aber die Idee klingt auf jeden Fall faszinierend, um es gelinde auszudrücken.