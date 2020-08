Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm segelt im Herbst über Switch

Als Oceanhorn: Monster of Uncharted Seas 2013 veröffentlicht wurde, sind die Vergleiche zu The Legend of Zelda: The Wind Waker sehr deutlich aufgefallen, doch die Entwickler Cornfox & Brothers haben sich nicht beirren lassen und einige beachtliche Erfolge gefeiert. 2019 kam die Fortsetzung namens Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm auf den Markt, die bislang nur im Zuge von Apple Arcade auf iOS-Geräten erhältlich war. Die beschnittene Gaming-Community darf sich das Zeldaesque-Gameplay bald auch auf der Switch anschauen, denn in einer Pressemitteilung wurde der Titel für Nintendos Hybriden angekündigt. Im Herbst sollen wir die Segel setzen und im actionreichen Mix aus Abenteuer und Rollenspiel ca. 20 Stunden lang Beschäftigung finden.

