OceanGate-U-Boot von Influencer als juwelenbesetzte Tasche nachgebildet

Ich bin ein Fan von experimenteller Mode, aber vielleicht sollten wir warten, bis mehr als ein paar Jahre vergangen sind, bevor wir eine Strasstasche herstellen, die das U-Boot nachbildet, das implodierte und fünf Menschen tötete? Nur ein Gedanke.

Es ist kein Gedanke, den TikTokerin Emma Lauren Rhinestone Artist hatte, wie es scheint. Die Influencerin, die für ihre atemberaubenden und kreativen Projekte bekannt ist, hat sie mit ihrer neuesten Kreation in Schwierigkeiten gebracht, denn es handelt sich um eine Strasstasche, die dem OceanGate-U-Boot nachempfunden ist (danke, Dexerto).

Die Tasche wurde erstmals im März 2024 angekündigt, und Lauren hat über ein Jahr lang daran gearbeitet, bis sie dieses Mammutprojekt Ende August dieses Jahres endlich abgeschlossen hat. Während einige nicht erfreut darüber sind, dass die OceanGate-Katastrophe in eine Strasstasche verwandelt wird, sehen andere den Humor in dem Projekt und schlagen sogar einen Controller als Taschenanhänger vor.

Alamy Stock Photo

