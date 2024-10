Obwohl Staffel 8 erst 2025 erscheint, wurde Rick and Morty gerade für die 12. Staffel verlängert

Adult Swim weiß eindeutig, dass sie mit Rick and Morty auf Gold gestoßen sind, denn obwohl die Fans immer noch auf die Ausstrahlung von Staffel 8 (irgendwann im Jahr 2025) warten, wurde jetzt bestätigt, dass die Serie nicht nur für eine neunte und zehnte, sondern auch für eine elfte und zwölfte Staffel zurückkehren wird.

Diese Information wurde von Co-Schöpfer Dan Harmon während des Panels der Serie am New York Comic-Con bestätigt, wo zusammen mit Showrunner Scott Marder enthüllt wurde, dass wir uns bis 2029 auf Rick and Morty freuen können.

Wenn man bedenkt, wie eifrig Adult Swim zu sein scheint, wenn es darum geht, weitere Staffeln des Animationshits zu starten, wären wir nicht überrascht, wenn wir in ein oder zwei Jahren von einer weiteren Verlängerung hören würden, ungefähr zu der Zeit, in der wir auf das Fass von Saison 10 starren und anfangen, vorsichtig zu werden, was die nur zwei weiteren weiteren Staffeln angeht, die geplant sind.

Freut es dich zu hören, dass es in der Zukunft noch viel mehr von Rick and Morty geben wird?

Danke, The Hollywood Reporter.