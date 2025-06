Obwohl Staffel 5 erst im September debütiert, ist Staffel 6 von Slow Horses fertig und die Dreharbeiten für Staffel 7 beginnen im Herbst

HQ

Die Produktionsrate und Effizienz, die in die Erstellung von Slow Horses auf Apple TV+ einfließt, erschreckt wahrscheinlich die Showrunner von Projekten wie Stranger Things, The Lord of the Rings: The Rings of Power, Severance und mehr. Sicher, diese Shows sind sehr unterschiedlich, aber sie brauchen Jahre, um eine einzige Staffel zu erstellen, und Slow Horses ist auf eine Weise effizient, mit der nur wenige mithalten können, und die neuesten Informationen beweisen das nur weiter.

Wir wissen, dass Staffel 5 der Serie diesen September am Apple TV+ Premiere haben wird, und da sie vor einer Weile grünes Licht erhalten hat und weil Slow Horses Staffeln dazu neigen, mit einem Trailer für die nächste Staffel abzuschließen, war es so gut wie garantiert, dass Staffel 6 entweder fast fertig oder tatsächlich fertig sein wird. Laut Deadline wissen wir jetzt, dass Staffel 6 startklar ist und dass Staffel 7 bald folgen wird.

Es wird erwähnt, dass die Dreharbeiten für Staffel 7 bereits in diesem Herbst beginnen werden, irgendwann Ende September oder Anfang Oktober, alles in Großbritannien. Das bedeutet, dass bis zum Erscheinen von Staffel 6, wahrscheinlich im Herbst 2026, die Produktion abgeschlossen sein wird und ein Trailer für Staffel 7 fertig sein wird, die zweifellos im Jahr 2027 folgen wird.

Die Frage ist nun, ob Season 8 für 2028 bereit sein wird...