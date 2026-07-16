Obwohl einige Franchises ein Jahrzehnt lang keine neuen Spiele veröffentlichten, entschuldigt sich der Produzent der Tales of Series dafür, dass er die Fans fünf Jahre warten ließ

HQ

Das JRPG Tales oder Tales of-Franchise hat seit Tales of Arise im Jahr 2021 kein brandneues Spiel mehr erschienen. Für manche Franchises ist es ziemlich normal, die Fans fünf Jahre zwischen den Veröffentlichungen warten zu lassen, aber für den allgemeinen Produzenten Yusuke Tomizawa reicht das einfach nicht aus.

Seitdem gab es Spiele. Tales of Eternia Remastered erscheint zum Beispiel am 16. Oktober als Teil des laufenden Tales Remastered Project, das seit 2024 in Arbeit ist. Während diese Remake-Spiele für Bandai ein Hit sind, sagte Tomizawa in einem Interview mit Famitsu (übersetzt über Automaton), dass er weiß, dass auch die Fans nach einem brandneuen Erlebnis hungrig sind.

"Die Messlatte für das Ausmaß der Entwicklung und andere Faktoren ist gestiegen, und ehrlich gesagt haben wir die Spieler ziemlich lange warten lassen. Auch wenn wir noch keine konkreten Informationen teilen konnten, arbeiten wir weiterhin daran und denken über die Zukunft der Serie nach", sagte er. Nachdem er sich dafür entschuldigt hatte, dass er die Leute warten ließ, bestätigte Tomizawa, dass er nicht vorhat, Tales im Vergleich zu anderen JRPG-Serien wie Persona zurückzufallen, die sich weiterhin auf ein breiteres Publikum ausweiten.