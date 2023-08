Obwohl Amazon ursprünglich eine zweite Staffel bestellt hatte, hat es nun The Peripheral

Anfang dieses Jahres gaben Amazon und Prime Video bekannt, dass The Peripheral, eine Science-Fiction-Fernsehserie, die auf einer Technologieplattform basiert, die die Zeit überdauern könnte und in der Chloë Grace Moretz die Hauptrolle spielt, für eine zweite Staffel zurückkehren wird. Diese Anordnung wurde jedoch inzwischen aufgehoben, da Variety berichtet hat, dass The Peripheral storniert wurde.

Auf die Frage, warum der Richtungswechsel stattgefunden hat, merkt Variety an, dass der anhaltende Autorenstreik die Entscheidung "stark beeinflusst" hat, da die verlangsamte Produktion bedeutete, dass er wahrscheinlich erst 2025 zum Streamer zurückkehren würde.

Prime Video hat noch kein offizielles Statement zur Absage veröffentlicht, und ebenso haben wir noch nichts von der Besetzung bezüglich der rückgängig gemachten Entscheidung gehört.