Obsidians Regisseur beschwert sich über Fehlschläge in D&D-Staffel 5 von Stranger Things

Vielleicht erinnerst du dich, wie Ende letzten Monats, ein paar Tage nach der Premiere von Stranger Things: Season 5 Volume 1, viele erfahrene Spieler den Fehler zwischen den NES- und Arcade-Versionen von Ghosts 'N Goblins bemerkten, mit denen Derek zu Hause spielt. Eine amüsante Anekdote, ein Fehler, der als anekdotisch durchgehen könnte... Und so wäre es, wenn nicht die erfahrensten Dungeons & Dragons-Spieler inzwischen viele Inkonsistenzen in der Serie im Vergleich zum Originalmaterial aufgegriffen hätten (wenn auch immer auf gesunde und amüsante Weise).

Interessanterweise führt niemand anderes als Josh Sawyer, Direktor bei Obsidian für einige der bekanntesten RPGs wie Fallout: New Vegas und die beiden Pillars of Eternity-Spiele, diesen Kreuzzug für alte RPGs an. "Staffel ruiniert", amüsierte er in einem Beitrag auf Bluesky, während er und andere Nutzer darauf hinwiesen, dass einige der D&D-Anspielungen in der neuesten Staffel der Serie anachronistisch sind.

"Kleriker wirken Dimensionstür? An keinem Tisch im Jahr 1987."

"Prismatic Spray, der eine 7 würfelt, verursacht Blindheit? Tjk."

Andere Spieler wiesen auf andere Fehler hin, wie dass Schurken erst mit der Einführung der aktuellen Klassen in der Dritten Edition so genannt wurden, und dasselbe galt für den Zauberer, die Klasse, auf die Mike anspielt, wenn er von Will und seinem "sechsten Sinn" für die Wahrnehmung von Vecna spricht.

Sawyer nahm seine Suche nach D&D-Fehlern in der Serie ziemlich ernst, und wie PCGamer anmerkt, läuft alles auf Generationsreferenzen hinaus: "Die Duffer-Brüder sind etwa zehn Jahre jünger als ich, und sie haben zugegeben, dass sie mehr Magic: The Gathering-Fans als D&D-Spieler sind."

Am Ende ist das alles nur eine amüsante Anekdote, besonders wenn man bedenkt, dass in Wirklichkeit all diese Tippfehler behoben wären, wenn wir uns das aktuelle Dungeons and Dragons 5E Spielerhandbuch ansehen, wo es tatsächlich Schurken und Zauberer als Klassen gibt und ein Kleriker Dimensional Gate wirken kann, wenn er die Täuschungsmeisterschaft befolgt.

Ist dir diese Rollenspiel-Patzer beim Anschauen von Stranger Things 5 Volume 1 aufgefallen? Denken Sie daran, dass Sie nächsten Freitag, den 26. Dezember, ab 1:00 GMT/2:00 Uhr MEZ Volume 2 sehen können, bevor Sie für uns in Europa auf die letzte Folge am 1. Januar warten.