Obsidian-Entwickler hat The Outer Worlds 2 wohl bereits "gespielt"

Als Obsidian Entertainment The Outer Worlds 2 im Juni auf der E3 ankündigte, haben sich die Entwickler in einem Trailer über sich selbst lustig gemacht, weil sie absolut nichts zu präsentieren hatten, außer dem Titel der Sci-Fi-Fortsetzung. Diese "Ankündigung" sollte deutlich machen, dass die Arbeiten am Projekt noch nicht mal richtig begonnen haben, doch offenbar erzielt das Team bei der Produktion schnelle Fortschritte.

Studio Design Director Josh Sawyer hat am Wochenende einige Titel aufgelistet, die er in der letzten Zeit "gespielt" hat und dabei führte er neben Avowed auch The Outer Worlds 2 sowie ein eigenes Projekt auf. Der Entwickler erklärte anschließend mit gutem Grund, dass man an seiner Aussage bitte nicht ableiten solle, wie weit ein Produkt im Entwicklungszyklus vorangeschritten sei. Zu viel sollte man in diese Aussage also besser nicht hineininterpretieren. Spannend ist jedoch, dass Saywers an etwas Eigenem zu arbeiten scheint und das ist eindeutig weder das kommende Avowed noch The Outer Worlds 2.