Obsidian würde es "lieben", ein weiteres Fallout-Spiel zu machen

Viele von euch haben wahrscheinlich angenehme Erinnerungen an Obsidian Entertainments Ausflug in Bethesdas postapokalyptische Welt mit Fallout: New Vegas. Das Spiel, das kurz nach Fallout 3 debütierte, brachte eine verwüstete und einzigartige Interpretation der Stadt der Sünde und wurde von Kritikern und Fans gleichermaßen gut aufgenommen, doch hatte Obsidian nie die Chance, seine Bemühungen im Ödland fortzusetzen.

Aber wenn der Entwickler die Chance hätte, würde er die Gelegenheit begrüßen, wieder in Fallout einzusteigen? Im Gespräch mit DualShockers, Mitbegründer von Obsidian, hat Feargus Urquhart die Angelegenheit angesprochen.

"Natürlich, wenn wir jemals die Gelegenheit hätten, ein weiteres Fallout-Spiel zu machen, würden wir es schaffen. Es ist nicht einmal eine Frage, ob wir es tun würden oder nicht, es ist nur "Wird sich die Gelegenheit ergeben?" Ich habe wahrscheinlich ein weiteres Jahr bei Interplay rumgehangen, weil ich mehr an Fallout arbeiten wollte. Ich liebe Fallout."

Wenn man bedenkt, dass Urquhart daran interessiert ist, zum Fallout-Franchise zurückzukehren, wäre dies etwas, das Obsidian gerne noch einmal angehen würde, oder würdest du es vorziehen, dass sich das Team auf aktuelle und kommende Projekte wie Pentiment, Grounded, The Outer Worlds 2 und Avowed konzentriert?