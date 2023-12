Obsidian wollte nach Fallout: New Vegas ein Elder Scrolls-Spin-off machen

HQ

Nach dem Erfolg mit Fallout: New Vegas soll Obsidian Entertainment Bethesda angeboten haben, eine Fortsetzung oder sogar ein ähnliches Spin-off auf Basis der The Elder Scrolls-Franchise zu machen. Leider war Bethesda nicht daran interessiert, dies zu tun, und es kam nie etwas zustande.

Die Quelle hinter dieser Behauptung ist der Veteran Chris Avellone, der an Dutzenden von klassischen RPGs beteiligt war (darunter Fallout 2 und Fallout: New Vegas). Er bestätigte die Story auf X und fügte hinzu, dass er "in den Jahren vor der nächsten Bethesda-Veröffentlichung mehr Abenteuer im Setting bieten wollte".

Warum genau Bethesda es abgelehnt hat, ist nicht bekannt, aber Gerüchte besagen, dass Bethesda es nicht zu schätzen wusste, dass Fallout: New Vegas besser gefallen war als ihr eigener Titel Fallout 3. Heute sind sowohl Obsidian als auch Bethesda vollständig im Besitz von Microsoft, und ersteres hat bei mehreren Gelegenheiten gesagt, dass sie immer noch sehr daran interessiert sind, in das Fallout-Universum zurückzukehren, etwas, das hoffentlich irgendwann passieren wird.

Danke 80LV.com