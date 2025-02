Obsidian will 100 Jahre als Studio feiern

HQ

RPG-Entwickler Obsidian will eines Tages sein 100-jähriges Jubiläum feiern. Das Studio wurde vor 22 Jahren gegründet und hat also noch 78 Jahre vor sich, bevor es sich selbst als Jahrhundert bezeichnen kann. Der Schöpfer von Avowed, Pentiment und Fallout: New Vegas weiß, dass diese Behauptung hochtrabend klingt, aber er hat einen Plan.

In ihrer Rede auf dem D.I.C.E. Summit in dieser Woche (danke, PC Gamer) erläuterten Marcus Morgan, VP of Operations von Obsidian, und Justin Britch, VP of Development, wie sie es schaffen werden, 100 Jahre alt zu werden. Ein Großteil der Strategie besteht darin, die potenziellen Verkäufe nicht zu überschätzen, Talente an Bord zu halten und schlank zu bleiben.

Obsidian will seinen Ruf nicht von riesigen Gewinnen und Verkäufen versprechen oder festmachen, sondern glaubt, dass jedes Spiel ein "milder Erfolg" und kein genredefinierender Hit sein wird. Anstatt mit jeder Veröffentlichung große Wetten abzuschließen, scheint Obsidian mehr als zufrieden damit zu sein, seine Erwartungen begrenzter zu halten, damit es nicht Gefahr läuft, abzustürzen und zu brennen, wenn die Dinge nicht nach Plan laufen.

Glaubst du, dass Obsidian es bis zu 100 Jahre schaffen kann?