Obsidian tauscht Ideen und Technologien mit anderen Xbox-Studios aus

Obsidian Entertainment gehört mittlerweile zu Microsofts First-Party-Line-Up, obwohl sie gleichzeitig noch The Outer Worlds fertigstellen, das auch auf anderen Plattformen bereitstehen wird. Trotzdem sind sie schnell in die Xbox-Community eingetreten und arbeiten mit anderen Abteilungen der Xbox Game Studios zusammen, wie aus einem Interview mit Windows Central hervorgeht. Darin spricht Narrative Designer Dan McPhee von Kooperationen mit 343 Industries, The Coalition und Ninja Theory:

"Sie waren ehrlich gesagt großartig. Es ist nicht nur etwas, das sich direkt auf dieses spezielle Projekt auswirkt, die allgemeine Atmosphäre war einfach fantastisch. Wir nähern uns dem Ende dieses Projekts, aber wir reden bereits [über kommende Dinge], holen [...] auf. Wir sprechen über verschiedene Techniken und lernen von ihnen und so weiter."

Was Obsidians erstes Microsoft-Spiel sein wird, wissen wir noch nicht, aber es wird hoffentlich nicht allzu lange dauern, bis wir mehr erfahren. The Outer Worlds erscheint bereits 25. Oktober.