Obsidian scheint das kostenlose Spacer's Choice-Upgrade für Xbox One- und PS4-Spieler zurückzukehren The Outer Worlds

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The Outer Worlds wurde diese Woche von vielen Filialen entfernt. Das Spiel ist jedoch nicht verschwunden, denn Spieler können die aufgerüstete Spacer's Choice Edition weiterhin auf der Plattform ihrer Wahl kaufen. Für bestehende Besitzer wurde jedoch versprochen, dass die Spacer's Choice Edition für Besitzer des Originalspiels unabhängig von der Plattform kostenlos verfügbar sein würde. Nun sehen wir, dass es einige Vorbehalte gibt.

Wenn Sie The Outer Worlds in der Xbox-App, im Windows Store, auf Steam oder im Epic Games Store gekauft haben, erhalten Sie die Spacer's Choice Edition kostenlos. Ganz einfach. Wie jedoch in einem neuen Twitter/X-Beitrag von Obsidian erklärt wird, müssen Xbox One- und PS4-Digitalbesitzer sowohl die DLCs Peril on Gorgon als auch Murder on Eridanos besessen haben, um für ein Upgrade "aufgrund von Plattformbeschränkungen bei den Ansprüchen" berechtigt zu sein.

Beide DLCs werden künftig zu einem kostengünstigeren Paket kombiniert, aber es könnte einige Spieler trotzdem ärgern, zwei zusätzliche DLCs kaufen zu müssen, um ein Upgrade zu erhalten, das sie für kostenlos hielten. Wenn du das Spiel physisch auf Xbox One oder PS4 gekauft hast, arbeitet Obsidian daran, dir auch dein Spacer's Choice-Upgrade zu ermöglichen. Die Spacer's Choice Edition enthielt auch die DLCs, vielleicht gibt es deshalb bestimmte Einschränkungen beim Upgrade auf bestimmten Plattformen.

Es ist schwer zu sagen, warum, ohne hinter den Kulissen bei Obsidian zu schauen, aber angesichts des Versprechens eines universell kostenlosen Upgrades ist es verständlich, warum manche Fans nicht glücklich sind. Außerdem, falls du The Outer Worlds noch nicht gespielt hast, kannst du ab jetzt nur noch die Spacer's Choice Edition bekommen.