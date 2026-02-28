Obsidian-Mitbegründer kritisiert Xbox Insider online

HQ

Sie könnten eine unglaublich optimistische Einstellung haben und glauben, dass die großen Führungswechsel bei Xbox den Beginn einer neuen und erfolgreichen Ära markieren könnten. Vielleicht werden sie es, aber im Moment herrscht auch viel Unsicherheit nach dem Weggang von Sarah Bond und Phil Spencer, was alle überraschte. Sogar Xbox-Insider.

Obsidian-Mitbegründer, Entwickler und Autor Chris Avellone nutzte kürzlich die Gelegenheit, Xbox-Insider und Reporter Jez Corden online scharf zu kritisieren, ihn dafür zu kritisieren, dass er praktisch nichts von den Führungswechseln wusste, und versuchte dann, die Fans zu beruhigen, dass die Next-Gen-Konsole noch in Arbeit ist.

"Ich, Xbox Shill Supreme, wurde nichts gesagt und bin nun hier, um euch zu versichern, dass sich trotz der Änderungen infolge der aktuellen Strategie nichts ändert", heißt es in Avellones Tweet (von TheGamer aufgenommen), bevor er Corden den "Champion der Enttäuschung" nennt.

Als ein Kommentator ihn fragte, warum er Corden ins Visier nimmt, antwortete Avellone: "Ich bin allergisch gegen seine Art von Wahrheit, die gemeinhin als Lügen bezeichnet wird." Er sagte außerdem, dass es "in der MS-Welt ganz gut läuft... Laut Copilot."

Es ist ziemlich klar zu erkennen, wo Avellone auf der Seite von Microsofts zukünftigem Umgang mit der Xbox steht. Wir müssen abwarten, ob seine Vorhersagen rechtzeitig eintreffen.