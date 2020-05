Obsidian lädt nächsten Monat zur Demo von Grounded ein

Wenn ihr euch gefragt habt, wie es wäre, als winziger Mensch in unserer Welt zu überleben, dann hat Obsidian vielleicht eine Antwort für euch entdeckt. Dieses Gedankenexperiment ist die Prämisse ihres bevorstehenden Spiels Grounded, das ihr ab dem 9. Juni im Zuge einer Beta ausprobieren könnt. Mitglieder von Xbox Insider sind berechtigt, daran teilzunehmen, am 28. Juli startet der Titel in die Early-Access-Phase Xbox Game Preview oder auf Steam (im Game Pass enthalten). Dieser Testzeitraum dauert vom 9. bis 14. Juni und nach fünf Tagen sammelt Obsidian Feedback.

Quelle: Microsoft.