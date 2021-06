Obsidian kündigt The Outer Worlds 2 mit lustigem Trailer an

The Outer Worlds konnte viele Spieler beeindrucken, als es 2019 herauskam. Der Titel wurde auf verschiedenen Anlässen gelobt und gewann auch einige Preise. Dass ein zweiter Titel auf dem Weg ist, wurde heute offiziell bestätigt. Microsoft hat The Outer Worlds 2 am Abend mit einem ziemlich selbstbewussten Trailer enthüllt. Zum Spiel ist nichts bekannt, was Obsidian Entertainment gelassen nimmt. Der satirische Ton des Originals scheint dem Team bislang nicht abhandengekommen zu sein, hoffentlich zieht er sich auch durch die Fortsetzung. The Outer Worlds 2 soll exklusiv für Xbox Series X und PC verfügbar sein, heißt es bislang.