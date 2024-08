Obsidian hat über die Enden von Avowed gesprochen

HQ

Entwickler Obsidian haben enthüllt, dass ihre kommende Veröffentlichung, Avowed, mindestens zehn verschiedene Enden enthalten wird, und so wird dasjenige, das ihr bekommt, "wirklich die Summe eurer Entscheidungen im Spiel sein".

Director Carrie Patel sagte: "Unsere Endfolien sind zweistellig, man kann am Ende viele verschiedene Kombinationen davon haben."

Die oben genannten Schlussfolien beziehen sich in traditioneller RPG-Manier höchstwahrscheinlich auf untertitelte Standbilder, die das endgültige Schicksal des Spielers und der wichtigsten NPCs/Fraktionen auf der Grundlage der in einem bestimmten Spieldurchgang getroffenen Entscheidungen enthüllen, daher macht es Sinn, dass es viele davon gibt.

Was ich interessant finde, ist die Erwähnung verschiedener Kombinationen - die Prämisse, dass das gleiche Ende des Spielercharakters mit unterschiedlichen NPC-Enden erreicht werden kann, scheint ein anständiges Maß an übergreifender Freiheit zu suggerieren, was für jedes aufstrebende RPG gut ist.

Avowed spielt in der Welt von Eora, der gleichen fiktiven Welt, in der Pillars of Eternity spielt, und es wurde bestätigt, dass sie ähnlich lang ist wie The Outer Worlds.

Avowed wird am 18. Februar 2025 für Xbox veröffentlicht (und ihr könnt euch das vollständige Interview mit IGN hier ansehen).