Obsidian hat möglicherweise versehentlich das Veröffentlichungsdatum von Avowed enthüllt

Gestern wurden wir mit freundlicher Genehmigung des Xbox Games Showcase mit etwas mehr Avowed verwöhnt. Seltsamerweise haben wir, obwohl das Spiel noch in diesem Jahr erscheinen soll, kein Veröffentlichungsdatum erhalten. Das Gleiche galt für Indiana Jones und den Great Circle.

Es scheint jedoch, dass Obsidian hier einen Ausrutscher gemacht haben könnte. In einem Blogbeitrag sagte Game Director Carrie Patel Folgendes: "Die letzten Monate bei Obsidian Entertainment waren rasant und aufregend. Seit wir Sie im vergangenen Januar auf der Xbox Developer Direct gesehen haben, waren wirAvowed damit beschäftigt, es für die Veröffentlichung am 12. November 2024 vorzubereiten. Wir freuen uns sehr, heute unseren allerersten Story-Trailer auf dem Xbox Games Showcase 2024 enthüllt zu haben und mit euch mehr darüber zu sprechen, was wir geteilt haben."

In einer neuen Version des Beitrags wurde dieser Verweis auf den 12. November gestrichen. Es scheint also, dass Xbox noch nicht ganz bereit ist, dieses Datum bekannt zu geben, wenn es überhaupt das geplante Datum für Avowed ist, vielleicht haben sich die Pläne geändert, insbesondere wenn man bedenkt, dass Assassin's Creed Shadows an diesem Datum auch im Early Access startet.