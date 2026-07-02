Obsidian gehört Berichten zufolge zu den Studios, die bei der Xbox-Umstrukturierung gefährdet sind

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Als hätten wir in den letzten Wochen nicht schon genug schlechte Nachrichten bekommen. Neue Berichte deuten darauf hin, dass Obsidian Entertainment derzeit eines der Teams ist, das im Rahmen der bevorstehenden Umstrukturierung von Xbox geschlossen werden muss.

Das Studio, das hinter Spieleserien wie Pillars of Eternity, The Outer Worlds und Avowed steht, reiht sich damit in die bereits große Gruppe anderer ein, die herausgepickt wurden. Dazu gehören Double Fine, Ninja Theory, Undead Labs und Arkane, die alle als prekär gelten.

Welche Teams letztlich betroffen sein werden, bleibt abzuwarten, aber da Microsofts Geschäftsjahr am 30. Juni endete, ist es nur eine Frage der Zeit, bis wir offizielle Ankündigungen erhalten.