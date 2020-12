Obsidian Entertainment verschenkt zu Weihnachten zwei Rollenspiele im Epic Games Store

You're watching Werben

Wir sind mittlerweile im Dezember angekommen und die Weihnachtszeit steht vor der Tür. Langsam kommen auch die ersten Entwickler auf den zimtigen Geschmack und Obsidian Entertainment aus dem üblicherweise sonnigen Kalifornien scheint eines der ersten Sudios zu sein, das sich auf die Weihnachtsferien freut. Das Unternehmen hat sich mit Epic Games zusammengesetzt, um den Spielern zu Weihnachten eine besondere Freude zu machen, denn der Epic Games Store wird in der nächsten Woche zwei Rollenspielschwergewichte an seine Nutzer verschenken.

Im Zeitraum vom 10. bis zum 17. Dezember könnt ihr Tyranny aus dem Jahr 2016 und die Definitive Edition von Pillars of Eternity gratis abstauben. Damit stehen euch hunderte Stunden an klassischer RPG-Unterhaltung zur Verfügung, mit der ihr ganz ohne Frage über Weihnachten kommt. Tyranny bietet 20 bis 30 Stunden and Inhalten, Pillars of Eternity reicht nicht zuletzt dank der beiden Erweiterungen The White March: Parts I & II mehr als doppelt so lang.

You're watching Werben