Obsidian Entertainment hätte fast ein Walking Dead-RPG gemacht

Obsidian Entertainments Mitbegründer und derzeitiger CEO Feargus Urquhart sagte, dass es einige Projekte gab, die von Obsidian vorgestellt wurden, aber nie das Licht der Welt erblickten. Eines dieser Spiele war ein RPG, das im The Walking Dead-Universum spielte.

Laut Urquhart kam das Spiel aufgrund mangelnden Interesses der Publisher nie über die Pitching-Phase hinaus. Wir wissen nicht, wann die Idee herumschwirrte, aber es gab andere Projekte, die Obsidian in Betracht zog, aber nicht auf den Weg bringen konnte.

Ein solches Spiel war an Rick and Morty gebunden, was, wenn man an aktuelle Ereignisse denkt, eine gute Kugel für Obsidian gewesen sein könnte.

Obsidian scheint einen gestapelten Kalender für die nächsten Jahre zu haben, nachdem Grounded kürzlich veröffentlicht wurde und mit Blick auf das nächste große RPG erklärt wird, ist es interessant zu wissen, dass sie einmal andere Spiele in der Pipeline hatten, aber nur wenige werden nach diesem Walking Dead-RPG schreien.

